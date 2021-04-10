Губерниев поделился мнением о переходе тренера по стрельбе Волкова в резервную команду

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал изменения, которые произойдут в женской сборной России по биатлону в следующем сезоне. Команду покинул тренер по стрельбе Алексей Волков, который будет работать с резервистами.

«Женской сборной нужен опытный наставник по стрельбе, который вместе с Загурским будет помогать Шашилову. Что касается Волкова, здорово, что он остаётся в обойме сборной команды. Я говорил, что Лёша — классный специалист и тренировать резервную сборную, быть на виду, тоже необходимо.



Насчёт Лопухова в работе с резервом. Методист тоже классный, заслуженный тренер Советского Союза. Тут тоже всё абсолютно напрашивается.



Максимов на своём месте. Прогресс Латыпова очевиден. А Латыпов — ученик Максимова и Каминского. Они будут продолжать работать вместе. Ну и ждём варианты усиления женского состава. Ждём опытного тренера по стрельбе. Наши всех победят», — сказал Губерниев в «сториз», размещённом на его странице в «Инстаграме».