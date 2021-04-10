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Самуэльссон опубликовал фото с поля для гольфа. На него отреагировала девушка Легрейда

Биатлонист сборной Швеции Себастиан Самуэльссон после завершения сезона-2020/2021 попробовал себя в гольфе.

Напомним, в минувшем году в общем зачёте Кубка мира Самуэльссон финишировал на шестом месте, также олимпийскому чемпиону Пхёнчхана удалось завоевать личную серебряную медаль на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Швед выложил в своём «инстаграме» снимок, где продемонстрировал навыки владения клюшкой. «Наконец-то сезон гольфа», — написал Самуэльссон.

Публикация доступна в «инстаграме» шведского биатлониста.

На пост шведа отреагировала американская биатлонистка и по совместительству девушка норвежца Стурлы Холм Легрейда Хлои Левинс.

Девушка подшутила над Самуэльссоном, написав: «Разве ты не знаешь, что нельзя носить джинсы на поле для гольфа?». Себастиан пока не ответил Левинс.

Легрейд: мы начали общаться с Хлоей в «Инстаграме», это странно, но у любви свой путь