Самуэльссон опубликовал фото с поля для гольфа. На него отреагировала девушка Легрейда

Биатлонист сборной Швеции Себастиан Самуэльссон после завершения сезона-2020/2021 попробовал себя в гольфе.
Напомним, в минувшем году в общем зачёте Кубка мира Самуэльссон финишировал на шестом месте, также олимпийскому чемпиону Пхёнчхана удалось завоевать личную серебряную медаль на чемпионате мира в словенской Поклюке.
Швед выложил в своём «инстаграме» снимок, где продемонстрировал навыки владения клюшкой. «Наконец-то сезон гольфа», — написал Самуэльссон.
Публикация доступна в «инстаграме» шведского биатлониста.
На пост шведа отреагировала американская биатлонистка и по совместительству девушка норвежца Стурлы Холм Легрейда Хлои Левинс.
Девушка подшутила над Самуэльссоном, написав: «Разве ты не знаешь, что нельзя носить джинсы на поле для гольфа?». Себастиан пока не ответил Левинс.
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