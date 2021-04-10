Тренер резервной сборной России Белозёров: узнал о прекращении своей работы из новостей

Сергей Белозёров — тренер мужской резервной сборной России по биатлону — признался, что о снятии с поста узнал из новостей. А также отметил, что итоговая оценка проделанной работы резервной сборной в 2020/2021 году от Союза биатлонистов России (СБР) разнилась с мнением тренерского совета.

«Получается, что после 31 мая прекращаю свою работу на этой позиции. Я, естественно, узнал из новостей. У нас до этого был тренерский совет в Ханты-Мансийске, в принципе, в процессе голосования по отчёту я понял, что руководство инициировало неудовлетворительную оценку работы тренерам, хотя тренерский совет проголосовал за «удовлетворительно». Команду укомплектовывает правление СБР, мысли правления мне были понятны.

Как тут можно отреагировать? Спортсмены и тренеры всегда на острие атаки. Руководство мыслит стратегически, поэтому сложно предугадать, что будет дальше. Я возвращаюсь работать в команду Ханты-Мансийска, в мужской юниорский состав», — приводит слова Белозёрова «Р-Спорт».