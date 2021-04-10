Никита Поршнев — про переход в лыжи: куда мне, я в биатлоне ещё не всё сказал

Российский биатлонист Никита Поршнев после завоевания бронзовой медали на Югорском лыжном марафоне ответил на вопрос о шансах его перехода в лыжный спорт.

«Да нет, куда мне. Я в биатлоне ещё не всё сказал. Мой сегодняшний результат — мотивация для других биатлонистов, что можно бороться и с лыжниками. Снимаешь винтовку — другая скорость. Понятно, что все устали, но и мы устали. У нас тоже был сложный сезон», — цитирует Поршнева «Спорт-экспресс».

Напомним, сегодня, 10 апреля, в Ханты-Мансийске прошёл традиционный Югорский лыжный марафон, где среди мужчин уверенную победу одержал лидер сборной России по лыжам Александр Большунов, вторым на финиш пришёл Рауль Шакирзянов, замкнул тройку призёров биатлонист Никита Поршнев.