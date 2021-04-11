«Мюзикл губы». Губерниев отреагировал на яркий макияж Ларисы Куклиной

Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала в своём «инстаграме» фотографии в ярком образе с 40-летия лыжной школы в Салехарде, где она начинала свой путь.

Фото доступны в «инстаграме» российской биатлонистки.

«Утром пробежала 30 км. Вечером нас ждал концерт, ресторан и общение в приятной обстановке с легендами мирового биатлона и не только. 40 лет школе, где я делала первые шаги в лыжном спорте. Спасибо за всё!» — написала Куклина в описании к посту.

На публикацию отреагировал известный комментатор Дмитрий Губерниев. «Мюзикл губы», — написал он. Комментарий под фото также оставил супруг и тренер Куклиной, Михаил Куклин: «А я думаю, куда моя помада делась?»

В сезоне-2020/2021 Куклина, на счету которой 195 очков, заняла 38-е место в общем зачёте Кубка мира.