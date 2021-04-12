Наталья Ушкина: хочу поблагодарить мужа. Медали заработаны только благодаря тебе

Российская биатлонистка Наталья Ушкина, объявившая о переходе в сборную Румынии, поблагодарила мужа за помощь в успешном выступлении в завершившемся сезоне. На прошедшем в Ханты-Мансийске чемпионате России 24-летняя спортсменка завоевала золото в гонке преследования, а также серебро в спринте и масс-старте.
«В первую очередь хочется поблагодарить своего мужа Александра Сарафанникова. Спасибо за лучший сезон, за твою поддержку! Медали заработаны только благодаря тебе», – написала Ушкина.
Пост доступен в «инстаграме» Натальи Ушкиной
Ранее Наталья объяснила, почему решила сменить спортивное гражданство на румынское: «С Румынией будет проще готовиться к стартам, не придётся думать о постоянных отборах, которые есть в России. Первая цель — Олимпиада, хочется хорошо подвестись к ней, всё успеть. Подчеркну, что я не против России, не собираюсь никого и ничего критиковать — просто хочется меньше думать об отборах и получать больше поддержки».
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