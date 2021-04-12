Подчуфарова и олимпийская чемпионка Скардино приняли участие в командном спринте в Токсово

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сообщила, что приняла участие в командном спринте в Токсово. На старт вышли олимпийская чемпионка представительница Беларуси Надежда Скардино, а также Надежда Шугалей и Лидия Дмитриева.
«Закрыли соревновательный сезон увеселительным командным спринтом. Девочки, радостно было вас видеть. С завтрашнего дня без разгона в новый подготовительный этап», – написала Подчуфарова.
Пост доступен в «инстаграме» Ольги Подчуфаровой
Подчуфарова после неудавшегося перехода в сборную Словении вернулась в Россию. Ольга — бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону 2017 года. После сезона-2017/2018 она объявила о завершении карьеры, но летом 2019 года решила возобновить выступления.
Скардино завоевала золото Олимпиады в Пхёнчхане в женской биатлонной эстафете и бронзу Игр в Сочи в индивидуальной гонке. Кроме того, в её активе бронза чемпионата мира и две победы на чемпионатах Европы.
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