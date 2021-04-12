Динара Алимбекова сфотографировалась с подругами в халате, стоя на кровати

Олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась со своим подругами. Девушки снялись в халатах, стоя на кровати.
«На свете есть люди, которых ты просто любишь. Просто так. Не за что-то. Тебе хорошо от одной мысли, что они существуют. И здорово чувствовать, что они тебя тоже любят. Просто так. Пусть у каждого из нас рядом будут такие друзья, которые не из-за денег, подарков, будут готовы помочь в трудной ситуации и обязательно порадуются твоему успеху! Мне в этой жизни несказанно повезло с этим, дружба с детского садика», — написала Алимбекова.
Пост доступен в «инстаграме» Динары Алимбековой
В заключительной гонке сезона — масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) — Динара завоевала серебро. Алимбекова победила в молодёжном зачёте Кубка мира. В общем зачёте Кубка мира она заняла седьмое место.
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