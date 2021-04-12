«Это не женщина, это беда». Гореева показала фото с партёршей по юниорской сборной России

Российская биатлонистка Анастасия Гореева опубликовала новый пост в своей «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась с партнёршей по юниорской сборной России Марией Кретовой.

«Это не женщина, это беда… Спасибо Марии Кретовой за этот мощный уик-энд», — написала Гореева.

Пост доступен в «инстаграме» Анастасии Гореевой

Гореева выступила на первом, второй и четвёртом этапах Кубка мира, а также в финале соревнований. Оставшееся время сезона-2020/2021 Анастасия провела на Кубке IBU, где выступала резервная команда. Лучшим результатом 21-летней спортсменки на Кубке мира является 24-е место в спринтерской гонке на этапе в Хохфильцене (Австрия).

Российские биатлонистки из-за неудачного выступления заняли шестое место в Кубке наций, уступив в борьбе за пятую позицию команде Беларуси, и потеряли максимальную квоту представительства в личных гонках на следующий сезон. Теперь на старт одной гонки смогут выйти только пять российских биатлонисток.