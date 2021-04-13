Виктор Майгуров рассказал о ситуации с восстановлением членства СБР в IBU

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что обсуждалось на встрече представителей СБР и Международного союза биатлонистов (IBU), которая состоялась вчера, 12 апреля.

«Обсуждались критерии нашего восстановления в IBU, 12 критериев, как мы их реализовываем. Отметили, какие критерии выполнены, над выполнением каких продолжается работа.

До декабря 2022 года мы не сможем быть восстановлены, потому что РУСАДА сможет соответствовать кодексу ВАДА не раньше этого времени. А это является и одним из наших критериев. Но к этому времени мы должны закончить реализацию других пунктов. И IBU, и мы нацелены на то, чтобы СБР снова стал полноправным членом Международного союза биатлонистов.

Более половины из условий выполнены, остальная часть в процессе. Некоторые критерии, касающиеся антидопинговой программы СБР, не имеют срока окончания. Эта программа будет действовать и после восстановления», — цитирует Майгурова Metaratings.

Ограничение в правах СБР наступило в 2017 году — после серии нарушений, связанных с антидопинговыми правилами. Для рассмотрения вопроса восстановления СБР организации необходимо выполнить 12 критериев, среди которых и финансовые обязательства. В сентябре 2018 года IBU создал рабочую группу, которая должна отслеживать выполнение российской стороной 12 условий восстановления полноправного членства.

