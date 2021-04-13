«Имейте совесть!» К Резцовой с 2-месячной дочкой в 6 часов утра приехали допинг-офицеры

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о неожиданном визите допинг-офицеров. 24-летняя спортсменка, которая в феврале 2021 года родила дочь, сообщила, что сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) нанесли ей визит в шесть часов утра.
«Выложила «сториз» с тренировки позавчера. Сегодня явились, любимые.
Так вот, дорогая РУСАДА, убедительно прошу в другой раз приезжать в мой интервал времени, ибо в 6:00 мы с дочей ещё спим. Имейте совесть, пожалуйста», — написала Резцова в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/kristinareztsova/?hl=ru
Кристина Резцова пропустила сезон-2020/2021 по причине беременности и рождения ребёнка. Она двукратная чемпионка Европы 2020 года: в смешанной эстафете и в гонке преследования.
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