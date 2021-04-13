Российские биатлонисты отправились на Камчатку вопреки информации о проблемах со сбором

Мужская сборная России по биатлону сегодня вылетает на Камчатку, где проведёт восстановительный сбор.



Он пройдёт до 29 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Союза биатлонистов России. В составе команды отправятся Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Михаил Первушин и Андрей Вьюхин. Их возглавляет старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский. Ранее отдельно от остальных на Камчатку прилетел Александр Логинов, который в воскресенье должен принять участие в Авачинском лыжном марафоне.



Ранее Каминский сообщал, что камчатский сбор команды находится под вопросом – за три дня до вылета, по его словам, у спортсменов не было билетов и не было определено точное место проведения восстановительных процедур.

Каминский посетовал на нехватку финансов для организации нормального сбора у биатлонистов