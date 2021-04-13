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Йоханнес Бё рассказал, почему переезжает из Осло в норвежскую провинцию

Йоханнес Бё рассказал, почему переезжает из Осло в норвежскую провинцию
Биатлон 0
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Олимпийский чемпион и 10-кратный чемпион мира биатлонист Йоханнес Бё сообщил, что собирается в мае со всей семьёй переехать из норвежской столицы Осло в город Конгсвингер.

«Я переезжаю туда, понимая, что мне придётся долго не быть дома с августа и до конца сезона. У моего сына Густава есть место в детском саду в Конгсвингере. Учитывая, как много я нахожусь в разъездах, для супруги здорово быть дома вместе со своими родителями. Этой зимой мы много ездили туда-обратно, и ни для кого это не было удобно. Я надеюсь, что теперь переезды и повседневная жизнь для всех упростятся.

Плюс важная часть жизни спортсмена – это отдых и восстановление, а c малышом, который бегает вокруг, это становится сложным. У него много энергии, и мне кажется, ему понравится ходить в сад, а я получаю возможность спокойно тренироваться и отдыхать днём. В Осло у меня такой возможности нет. Везде есть свои положительные и отрицательные стороны: в Холменколлене, вероятно, – лучшая в Норвегии лыжероллерная трасса, а в Конгсвингере такой нет. Но во всём остальном будет лучше жить в Конгсвингере», — приводит слова Бё TV2.

Конгсвингер находится в 90 км на северо-восток от Осло. Население коммуны (города и окружающей территории) – около 17 300 человек.

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