Президент СБР Майгуров признался в срыве переговоров с Рикко Гроссом
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону немец Рикко Гросс вновь мог получить должность в сборной России, но переговоры не увенчались успехом. С августа 2015 года по 30 апреля 2018 года Гросс был старшим тренером мужской сборной России по биатлону.
Майгурова спросили, вёл ли он переговоры с Гроссом.
«Да, мы разговаривали в апреле этого года. Почему не договорились? Для многих один год ничего не значит, за год мало что можно изменить. Это касается и оценки прошедшего сезона. Иностранные специалисты не хотят подписываться на один год, потому что понимают, что за это время сложно показать свою компетентность», — приводит слова Майгурова Metaratings.
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