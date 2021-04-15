Ярошенко: наши биатлонисты говорят: «Лучше бегать на Кубке IBU и зарабатывать денежку»

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко выразил уверенность в том, что норвежские биатлонисты более мотивированы, чем россияне.
«Когда норвежцы приезжают с Кубка IBU, они понимают, что у них не так много шансов попасть в основную команду. Они прилагают максимум усилий. А у нас складывается другая ситуация. Спортсмены говорят: «Я не хочу бегать на Кубке мира, потому что буду занимать там 40-е, 50-е места. Лучше буду бегать на Кубке IBU и зарабатывать денежку. Очень комфортно и хорошо. Я нахожусь заграницей, мне не надо бегать на Кубке России, но в то же время и деньги есть». Понимаете, раньше на Кубке IBU не платили денег, мы бегали просто за кубки. Сейчас платят, поэтому, когда всё хорошо у спортсмена, есть сытость, притупляется жажда побед и стремлений к чему-то. Тут всё закономерно.
У нас есть спортсмены хорошие, я то говорил и буду говорить. Латыпов тому пример. Почему нет ярких дебютов? Много причин. Для этого есть тренеры, которые опять сменились в резервной сборной. Я разговариваю с тренерами, которые в том числе сейчас будут возглавлять резерв, все прекрасно всё понимают. Осталось только теорию перенести на практику. Вроде бы всё просто, да? Но не всегда это почему-то работает», — приводит слова Ярошенко «Спорт день за днём».
В общем зачёте мужского Кубка мира прошедшего сезона победил норвежский биатлонист Йоханнес Бё.
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