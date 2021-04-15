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Йоханнес Бё показал «достопримечательности» нового места жительства

Йоханнес Бё показал «достопримечательности» нового места жительства
Биатлон 0
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Олимпийский чемпион и 10-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё выложил фотографию из города Конгсвингер, о переезде в который сообщил ранее.

«Достопримечательности нашего нового родного города Конгсвингер», — подписал он фотографию в своём «инстаграме» с супругой Хеддой на фоне двухэтажного дома. Предположительно, Бё будет жить именно в нём – в аккаунте его жены также появилась фотография этого дома.

Йоханнес Бё сообщал, что переедет в Конгсвингер из норвежской столицы Осло в мае со всей семьёй. «Я переезжаю туда, понимая, что мне придётся долго не быть дома с августа и до конца сезона. У моего сына Густава есть место в детском саду в Конгсвингере. Учитывая, как много я нахожусь в разъездах, для супруги здорово быть дома вместе со своими родителями», — говорил спортсмен.

Йоханнес Бё рассказал, почему переезжает из Осло в норвежскую провинцию
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