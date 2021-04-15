«Почти не горелые». Матвей Елисеев показал блины, которые сам и приготовил

Российский биатлонист Матвей Елисеев в «сториз» своего «Инстаграма» показал фото, на котором демонстрируются приготовленные им блины. Четыре штуки, как пишет Матвей, сделал он сам. Остальные приготовила жена.

«Мои почти не горелые. Четыре сделал сам, но тут пришла жена и исправила тесто», — подписал фото Елисеев.

Напомним, Елисеев продемонстрировал лучший показатель точности в стрельбе из положения стоя на Кубке мира в сезоне-2020/2021.



Биатлон. Сезон 2020/2021. Стрельба из положения «стоя».



1. Матвей Елисеев (Россия) – 92,5%

2. Кентен Фийон Майе (Франция) – 90,5% (181 из 200)

3. Симон Эдер (Австрия) – 90, 0% (189 из 210)

4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 89, 1% (187 из 210)

5. Давид Комац (Австрия) – 88,8 % (151 из 170)

6. Яков Фак (Словения) – 87, 6% (184 из 210).