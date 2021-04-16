Лариса Куклина: падения в Контиолахти не прошли бесследно

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала, как восстанавливается после сезона.



«Москва-Сити — это восторг! Огромные здания, много людей, и все куда-то спешат. Я же приехала сюда восстановить свой организм после сложного зимнего сезона. Падения в Контиолахти не прошли бесследно. Но мне повезло познакомиться с Сергеем Чечилем, профессионалом своего дела. Мы наметили план и уже взялись его реализовывать. Работы предстоит много, сезон олимпийский и времени на раскачку нет!», — написала Куклина.

Пост доступен в «инстаграме» Ларисы Куклиной

В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона Куклина заняла 38-е место. На прошедшем в Ханты-Мансийске чемпионате России Лариса завоевала золото в масс-старте и серебро в гонке преследования.