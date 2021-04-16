Тренер сборной Норвегии прокомментировал прогресс Тириль Экхофф в стрельбе

Тренер сборной Норвегии по биатлону Патрик Обереггер рассказал, как Тириль Экхофф добилась прогресса в стрельбе. Норвежская биатлонистка стала обладательницей «Большого хрустального глобуса».

«Улучшение процентов при стрельбе — это плод работы, которую Тириль проделала за последние три года. Она всегда постепенно улучшала стрельбу, маленькими шагами, потому что сначала ей нужно было найти правильное эмоциональное состояние при стрельбе, уверенность. Стрельба — это не то, что вы можете исправить в одночасье. К тому же она тоже начала верить в себя, в свои способности, и это видно. Она делала это всё чаще и чаще на тренировках.

Но последний шаг был самым трудным — повторять отличный результат с той же непрерывностью в гонках. Вы знаете, на тренировках есть много чемпионов, но в гонке это совсем другое дело, так как вы попадаете в ситуации, которые вы не можете натренировать. Вы должны знать, как адаптироваться к ситуациям, которые могут возникнуть, принять их, бросить вызов им. Её уверенность позволила ей справиться с этими ситуациями. Вы замечаете это по её взгляду перед соревнованием или стрельбой. Может быть, даже она не может объяснить себе до конца эту перемену», — приводит слова Обереггера Fondo Italia.