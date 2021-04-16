Тренер сборной Норвегии: после рождественских каникул Рёйселанд стала немного другой

Тренер сборной Норвегии по биатлону Патрик Обереггер оценил выступление в сезоне Марте Рёйселанд. В общем зачёте Кубка мира она заняла второе место.
«Давайте посмотрим, сколько раз она оказывалась в десятке. Честно говоря, я, как тренер, могу только радоваться её сезону, потому что если бы Кубок мира не выиграла Тириль, он достался бы Марте. Моя цель была именно в том, чтобы Кубок выиграла норвежка. Обе заслужили это, даже после того, что они сделали в предыдущем сезоне. В этом году у Тириль было нечто большее, она была непобедима, хотя Марте сумела стрелять лучше, чем в прошлом году.
Надо, однако, признать, что после рождественских каникул она стала немного другой. Со второй недели Оберхофа ей что-то не хватало, это несколько повлияло на все её выступления. Возможно, она отдала слишком много, чтобы выиграть в общем зачёте. Я думаю, это случилось и с Ханной Эберг. Марте, вероятно, слишком много думала о жёлтом бибе, что в течение сезона может забрать много энергии.
В этом смысле Тириль была спокойнее, она была настроена делать всё правильно, понимая, что победа в Кубке мира будет логическим следствием всего этого. Но помимо этого, Марте провела удивительный сезон, впечатляющий стабильностью. В конце концов, когда она поняла, что выиграть Кубок уже невозможно, она всё равно не сдалась, она хотела выиграть хотя бы одну гонку и сделала это. Для неё было важно снова стать лучшей», — приводит слова Обереггера Fondo Italia.
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