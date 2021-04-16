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Сборная США по биатлону объявила состав на олимпийский сезон

Сборная США по биатлону объявила состав на олимпийский сезон
Биатлон / Кубок мира 0

Сборная США по биатлону объявила состав для подготовки к олимпийскому сезону-2021/2022, сообщает официальный сайт федерации.

Первая команда
Клэр Игэн, Сюзан Данкли, Шон Доэрти, Джейк Браун, Лейф Нордгрен, Джоанн Файрстил Рид.

Вторая команда
Мадлен Грейс Фанёф, Пол Шоммер, Макс Дёрчи, Хлое Левинс, Вацлав Червенка.

«Олимпийский сезон — это один из самых важных периодов в карьере биатлониста высокого уровня. В предстоящем сезоне, когда на горизонте Олимпиада в Пекине, мы рады, что в команде будет много ветеранов, а также новичков, которые, несомненно, будут наращивать темп в тренировочной группе. Поздравляю всех названных спортсменов», — сказал Лоуэлл Бэйли, единственный в истории США чемпион мира по биатлону, а ныне директор в биатлонной федерации США.

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