Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Светлана Ишмуратова рассказала, чего ждёт от сборной России по биатлону на Олимпиаде

Светлана Ишмуратова рассказала, чего ждёт от сборной России по биатлону на Олимпиаде
Биатлон 0
Аудио-версия:

Двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по биатлону Светлана Ишмуратова поделилась ожиданиями от выступления сборной России на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Что касается грядущих Олимпийских игр, в частности биатлона, то буду ждать от нашей команды максимума. Очень хочется, чтобы они хорошо выступили, чтобы не зря мы сидели у экранов, радовались за ребят. В любом случае, будем болеть за наших и держать кулачки. Надеяться можно на что угодно, результат покажет, на что мы готовы в тот или иной момент.

Нужно готовиться и верить в наших спортсменов. Выходя на старт, все хотят пробежать быстро и хорошо. И тренеры прикладывают все усилия, чтобы результат был. Главное, чтобы все звёзды сошлись, и ребята завоёвывали награды», — сказала Ишмуратова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

«Начала бы с дисциплины». Чемпионка ОИ Ишмуратова дала совет женской сборной по биатлону
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021