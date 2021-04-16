Светлана Ишмуратова рассказала, чего ждёт от сборной России по биатлону на Олимпиаде

Двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по биатлону Светлана Ишмуратова поделилась ожиданиями от выступления сборной России на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Что касается грядущих Олимпийских игр, в частности биатлона, то буду ждать от нашей команды максимума. Очень хочется, чтобы они хорошо выступили, чтобы не зря мы сидели у экранов, радовались за ребят. В любом случае, будем болеть за наших и держать кулачки. Надеяться можно на что угодно, результат покажет, на что мы готовы в тот или иной момент.

Нужно готовиться и верить в наших спортсменов. Выходя на старт, все хотят пробежать быстро и хорошо. И тренеры прикладывают все усилия, чтобы результат был. Главное, чтобы все звёзды сошлись, и ребята завоёвывали награды», — сказала Ишмуратова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.