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Мазе: борьба Бё и Легрейда может стать проблемой для команды в следующем сезоне

Мазе: борьба Бё и Легрейда может стать проблемой для команды в следующем сезоне
Биатлон / Кубок мира 0
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Тренер мужской сборной Норвегии по стрельбе Зигфрид Мазе рассказал, как в прошедшем сезоне на атмосферу в команде повлияло соперничество Йоханнеса Бё и Стурлы Холм Легрейда в общем зачёте Кубка мира.

«Стурла сильно изменил ситуацию в этом сезоне. «Глобус» не принадлежал Йоханнесу вплоть до последней гонки. Когда мы взяли его в основной состав, то знали, что он очень хороший стрелок, который может повысить уровень стрельбы всей команды.

Борьба внутри команды между Йоханнесом и Стурлой не должна нарушать внутреннее спокойствие, она должна оставаться здоровой, это может стать проблемой следующей зимой.

В прошедшем сезоне мы справились, мы наблюдали за честной борьбой, но, если бы Йоханнес проиграл «Большой хрустальный глобус» в Эстерсунде, думаю, всё прошло бы не так гладко. Оглядываясь назад, я понимаю, что наша стратегия была правильной», — приводит слова Мазе Nordic Magazine.

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