Мазе: невозможно предсказать, сможет ли Легрейд быть одним из лидеров в следующем сезоне

Тренер мужской сборной Норвегии по стрельбе Зигфрид Мазе рассказал, в чём секрет стремительного прогресса норвежца Стурлы Холм Легрейда в прошедшем сезоне.
«Мы постарались максимально оптимизировать время его восстановления. Он находился в Европе с января до конца марта, не выезжал домой, экономил энергию. Также эмоционально он набирал обороты, когда выигрывал медали чемпионата мира.
Он сохранил ту энергию первой победы в сезоне, которая поддерживала его в дальнейшем. Думаю, если бы две или три гонки в сезоне у него получились провальными, его боевой дух был бы другим.
Будет очень интересно понаблюдать, сможет ли Стурла поддержать достигнутый уровень в следующем сезоне. Это просто невозможно предсказать!
Не стоит забывать, что в следующем году на него будут оказывать большое давление те результаты, которых он достиг ранее. Это новый для него статус, который придётся оправдывать. У него обязательно будут плохие дни, недели, может быть, месяцы, но именно тогда мы увидим, есть ли у него способность преодолевать это», — приводит слова Мазе Nordic Magazine.
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