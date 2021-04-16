Анастасия Шевченко: когда меня взяли на юниорский ЧМ, я поняла: глобус уже уплыл

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко рассказала, как менялись её приоритеты в сезоне-2020/2021.

«Я нацеливалась на победу в общем зачёте Кубка IBU. После того как прошёл его первый этап в Арбере, я поняла, что бороться можно. Тогда в тотале я шла и лидером, и где-то рядом. Но когда нам сказали, что мы поедем на юниорский чемпионат мира и пропустим этапы Кубка IBU, я поняла, что глобус уже уплыл.

В этом году я ставила себе цель — выступить на этапе Кубка мира, если получится — задержаться там, если не получится — дальше выступать на Кубке IBU. Когда меня тренерским решением взяли на Кубок IBU, я понимала, что главным стартом будет чемпионат Европы», — сказала Шевченко в интервью на официальном YouTube-канале СБР.

В сезоне-2020/2021 Шевченко выиграла общий зачёт Кубка IBU по программе спринтерских гонок, а также бронзовую медаль спринта на чемпионате Европы.

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