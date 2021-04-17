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Экс-лыжница Стина Нильссон попала в основной состав сборной Швеции по биатлону

Экс-лыжница Стина Нильссон попала в основной состав сборной Швеции по биатлону
Биатлон / Кубок мира 0
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Главный тренер сборной Швеции по биатлону Йоханнес Лукас рассказал, по какой причине решил включить в основной состав команды на сезон-2021/2022 экс-лыжницу Стину Нильссон.

Напомним, в дебютных гонках на Кубке мира Нильссон показала 26-й результат в спринте и 22-й в гонке преследования.

«В прошедшем сезоне мы видели много положительного. Её результаты росли каждую неделю, с каждым стартом. Она очень хорошо финишировала на Кубке мира. Сейчас она заслуживает получить место в команде, чтобы на равных условиях с другими делать следующие шаги в биатлоне.

Возможно, высокие результаты Стины на Кубке мира связаны с тем, что ей легче соревноваться в среде с лучшими в мире, здесь она может показать всё, на что способна», — приводит слова Лукаса SVT.

В основной состав женской команды Швеции по биатлону в олимпийский сезон также вошли:

Ханна Эберг
Линн Перссон
Эльвира Эберг
Мона Брорссон
Йоханна Скотхайм
Анна Магнуссон.

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