Иродов: пытался подсмотреть технику у лыжников — мол, смотрите, я еду как Устюгов!

Российский биатлонист Денис Иродов, завоевавший в марте три золота на чемпионате мира среди юниоров, признался, что мог остаться в лыжных гонках, с которых начинал тренировки.



«Встал на лыжи в три года. У меня же отец — тренер, он работает с командой, а меня куда девать? Ну, меня и поставили на лыжи. Лет до семи-восьми просто гулял, набирался здоровья. А потом уже пошли тренировки. Почти все биатлонисты начинают с лыж. Я долгое время совмещал лыжные гонки с биатлоном, отошёл от этого буквально год назад.



Конечно, была мысль остаться в лыжах — серьёзно думал об этом, но решил, что биатлон перспективней. Там помимо того, что быстро бежать, нужно ещё и думать. Да и отец у меня тренер именно по биатлону, отходить от него нет смысла. Но лыжи я из подготовки не выкидываю. Много катаюсь классикой, у нас это как метод восстановления и техническая тренировка. Ну, и по возможности буду бегать лыжные соревнования, почему нет?



Лыжи смотрю – мне кажется, сейчас их вся страна смотрит, там такие результаты! Они мне всегда нравились. Анализировал технику хода, пытался что-то подсмотреть у лучших лыжников. Но это было немного в шутку: мол, смотри, батя, я еду как Устюгов! Позаимствовать что-нибудь у Большунова? Брать что-то от лидера — это нормально. Я думаю, сейчас все лыжники мира хотят быть такими же, как Большунов», — рассказал 18-летний Иродов в интервью «Спорт-Экспрессу».