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Тренер сборной Норвегии: если бы не Легрейд, Бё пережил бы смену винтовки спокойнее

Тренер сборной Норвегии: если бы не Легрейд, Бё пережил бы смену винтовки спокойнее
Биатлон / Кубок мира 0
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Тренер мужской сборной Норвегии по стрелковой подготовке француз Зигфрид Мазе проанализировал проблемы в стрельбе, с которыми столкнулся норвежец Йоханнес Бё по ходу сезона 2020/2021.

Отметим, что общая статистика стрельбы младшего Бё по сравнению с сезоном 2019/2020 снизилась почти на 7% (с 92,1% до 85,2%).

«На мой взгляд, винтовка не была корнем проблемы в стрельбе Йоханнеса. Не стоит переоценивать важность вещей в таких случаях. Когда у биатлониста проблемы с винтовкой, он берёт новую и умудряется стрелять чисто, это уже демонстрировали Эмильен Жаклен и Йоханнес Дале.

Важно не то, как вы стреляете, а то, как вы себя чувствуете во время стрельбы. Йоханнес постоянно брал на себя инициативу в гонках, и это отражалось на его стрельбе. Он много нервничал в этом сезоне. Вот что проблема. Плюс несколько лет назад ему сделали операцию на ключице, и каждый раз, когда он прикладывает винтовку, особенно в положении лёжа, ему приходится выбирать определённое место, иначе он чувствует боль. По сути, это мелочи, но они – часть его пути.

Я говорил Йоханнесу, что смена винтовки перед чемпионатом мира – большой риск. Но он должен был что-то предпринять, чтобы не зацикливаться на этой проблеме. Но это не помогло. Как только стартовал чемпионат мира, он стал прокручивать в голове вопрос: «А правильно ли я сделал, что сменил винтовку?» Возможно, если бы не Легрейд, который был так близко к нему в турнирной таблице и оказывал психологическое давление, Бё пережил бы смену винтовки более спокойно», — приводит слова Мазе Nordic Magazine.

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