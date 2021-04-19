Бывший генсек IBU встал на защиту Бессеберга, которого обвинили в сокрытии допинга россиян

Петер Байер, бывший генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU), поддержал экс-президента организации Андерса Бессеберга.

Ранее Бессеберга обвинили в получении денег и подарков из России за сокрытие положительных допинг-тестов. Комиссия IBU предполагает, что бывший глава организации пользовался услугами проституток, оплаченных российской стороной. Также ему подарили дорогие часы, оплачивали отпуск и охоту в России.

«Норвежцы, которые сейчас пытаются демонизировать бывшего президента IBU на основе слухов, не должны забывать, что IBU никогда бы не стал отдельной международной федерацией так быстро без Андерса Бессеберга, без стремительного развития, которое мы наблюдаем в биатлоне», — приводит слова Байера VG.

Также сообщается, что Байер написал письмо неназванным «норвежским друзьям».

«Также для меня совершенно немыслимы обвинения в том, что Бессеберг якобы вёл роскошный образ жизни и позволял подкупить себя крупными суммами денег и приглашениями на охоту. Я хорошо знаю Бессеберга в том, что касается денег. Он никогда не был жадным. Как раз наоборот», — отмечается в письме.