Виктория Сливко: счастливая. И так будет всегда

Российская биатлонистка Виктория Сливко опубликовала новый пост в своём «инстаграме».
«Счастливая. И так будет всегда», — написала Сливко.
Пост доступен в «инстаграме» Виктории Сливко
Подписчики так оценили фото спортсменки:
«Какая красивая сегодня!»
«Удачи, пусть так и будет».
«Отлично. Рада за вас».
«Это хорошо».
Сливко — чемпионка Европы 2016 года, трёхкратный призёр чемпионатов Европы. На прошедшем в Ханты-Мансийске чемпионате России Виктория завоевала бронзу в масс-старте.
Перед сезоном-2015/2016 Виктория попала в расширенный состав сборной России. В том же сезоне она выступала в Кубке IBU. В декабре 2015 года одержала первую победу — в смешанной эстафете на этапе в Риднау. В Кубке мира Сливко дебютировала на этапе в Рупольдинге 12 января 2017 года в составе эстафетной команды.
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