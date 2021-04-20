«Любимые рядом». Эдуард Латыпов показал фото жены и дочки
Российский биатлонист Эдуард Латыпов опубликовал фото своей супруги Дарьи и их дочки Виктории. Они находятся на Камчатке, где сборная России проходит восстановительный сбор.
«Камчатка. Любимые рядом», — написал Латыпов.
Пост доступен в «инстаграме» Эдуарда Латыпова
В составе команды на сбор отправились Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Михаил Первушин и Андрей Вьюхин. Их возглавляет старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский. Ранее отдельно от остальных на Камчатку прилетел Александр Логинов.
27-летний Латыпов — бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете, серебряный призёр чемпионата Европы 2020 года в смешанной эстафете, чемпион Универсиады 2019 года.
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