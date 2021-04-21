Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Объявлен рейтинг регионов Союза биатлонистов России

Объявлен рейтинг регионов Союза биатлонистов России
Биатлон 0
Аудио-версия:

Объявлен итоговый общекомандный рейтинг Союза биатлонистов России. Согласно рейтингу, тройку лучших регионов России составили Московская область, Москва и Тюменская область, сообщает официальный сайт СБР.

Рейтинг регионов СБР подсчитывается на основании результатов, показанных биатлонистами разных возрастных категорий. Всего в течение сезона рейтинговые очки заработали представители 47 субъектов Российской Федерации.

Десятки лучших регионов выглядят следующим образом.

Общекомандный рейтинг

1. Московская область – 18526

2. Москва – 18176,5

3. Тюменская область – 17896

4. Санкт-Петербург – 16833

5. ХМАО-Югра – 16665

6. Удмуртская Республика – 16658

7. Республика Мордовия – 16077,5

8. Красноярский край – 15573

9. Новосибирская область – 15331

10. Республика Башкортостан – 12938

Мужчины/женщины

1. ХМАО-Югра – 10542

2. Тюменская область – 9849

3. Республика Башкортостан – 8586,5

4. Новосибирская область – 7075,5

5. Ямало-Ненецкий автономный округ – 6879

6. Красноярский край – 6458

7. Удмуртская Республика – 6258

8. Свердловская область – 6030,5

9. Пермский край – 5310,5

10. Санкт-Петербург – 5237

С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте СБР.

«Просто мне хорошо». Виктория Сливко опубликовала новое фото
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021