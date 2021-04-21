Объявлен рейтинг регионов Союза биатлонистов России

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Объявлен итоговый общекомандный рейтинг Союза биатлонистов России. Согласно рейтингу, тройку лучших регионов России составили Московская область, Москва и Тюменская область, сообщает официальный сайт СБР.

Рейтинг регионов СБР подсчитывается на основании результатов, показанных биатлонистами разных возрастных категорий. Всего в течение сезона рейтинговые очки заработали представители 47 субъектов Российской Федерации.

Десятки лучших регионов выглядят следующим образом.



Общекомандный рейтинг



1. Московская область – 18526



2. Москва – 18176,5



3. Тюменская область – 17896



4. Санкт-Петербург – 16833



5. ХМАО-Югра – 16665



6. Удмуртская Республика – 16658



7. Республика Мордовия – 16077,5



8. Красноярский край – 15573



9. Новосибирская область – 15331



10. Республика Башкортостан – 12938



Мужчины/женщины



1. ХМАО-Югра – 10542



2. Тюменская область – 9849



3. Республика Башкортостан – 8586,5



4. Новосибирская область – 7075,5



5. Ямало-Ненецкий автономный округ – 6879



6. Красноярский край – 6458



7. Удмуртская Республика – 6258



8. Свердловская область – 6030,5



9. Пермский край – 5310,5



10. Санкт-Петербург – 5237

С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте СБР.