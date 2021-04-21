Объявлен рейтинг регионов Союза биатлонистов России

Объявлен итоговый общекомандный рейтинг Союза биатлонистов России. Согласно рейтингу, тройку лучших регионов России составили Московская область, Москва и Тюменская область, сообщает официальный сайт СБР.
Рейтинг регионов СБР подсчитывается на основании результатов, показанных биатлонистами разных возрастных категорий. Всего в течение сезона рейтинговые очки заработали представители 47 субъектов Российской Федерации.
Десятки лучших регионов выглядят следующим образом.
Общекомандный рейтинг
1. Московская область – 18526
2. Москва – 18176,5
3. Тюменская область – 17896
4. Санкт-Петербург – 16833
5. ХМАО-Югра – 16665
6. Удмуртская Республика – 16658
7. Республика Мордовия – 16077,5
8. Красноярский край – 15573
9. Новосибирская область – 15331
10. Республика Башкортостан – 12938
Мужчины/женщины
1. ХМАО-Югра – 10542
2. Тюменская область – 9849
3. Республика Башкортостан – 8586,5
4. Новосибирская область – 7075,5
5. Ямало-Ненецкий автономный округ – 6879
6. Красноярский край – 6458
7. Удмуртская Республика – 6258
8. Свердловская область – 6030,5
9. Пермский край – 5310,5
10. Санкт-Петербург – 5237
С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте СБР.
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