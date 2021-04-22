Личный тренер Кайшевой: вопрос, дадут ли мне работать дальше с Ульяной. Есть сложности

Ильшат Нигматуллин, личный тренер биатлонистки сборной России Ульяны Кайшевой, рассказал, что в предстоящем сезоне ему могут не дать сотрудничать со спортсменкой.

«Вопрос в том, дадут ли мне работать дальше с Ульяной. С этим сезоном есть сложности», — приводит слова специалиста News.ru.

По словам Нигматуллина, на работе Кайшевой в команде настаивают глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров и старший тренер женской национальной команды Михаил Шашилов.

«Они хотят её видеть в команде. Я не могу строить планы подготовки человека, которого не буду видеть в подготовительный период. Если в соревновательный период, где каждую неделю идут гонки за гонками, это ещё приемлемо, то в подготовительный период, когда проводится много объёмной и развивающей работы, это невозможно», — добавил он.

В сезоне-2020/2021 27-летняя Кайшева заняла 20-е место по итогам сезона Кубка мира. Это лучший результат в её карьере.