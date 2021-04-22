Маргарита Васильева — о личной жизни: его верность встретилась с моей. Хочу кричать

Российская биатлонистка Маргарита Васильева рассказала о радостном событии в своей жизни.
«Встретила человека, который тоже устал от игр, и его верность встретилась с моей. Хочу кричать», — написала Васильева.
Пост доступен в «инстаграме» Маргариты Васильевой
Подписчики поздравили биатлонистку, она их поблагодарила. Один из подписчиков уточнил: «Верность проверяется временем». Маргарита ответила: «Согласна с вами, в данный момент я её чувствую всем нутром».
В сентябре 2019 года Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев. Причиной такого решения антидопинговой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) стало нарушение биатлонисткой антидопинговых правил. Маргариту наказали за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования. Ранее сообщалось, что IBU разрешил ей тренироваться с командой с 17 января, а с 17 марта ей можно выступать на соревнованиях.
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