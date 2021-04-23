«О, это же Буртасов». Дмитрий Губерниев отреагировал на фото Евгении Павловой с мужем

Российская биатлонистка Евгения Павлова опубликовала снимок с мужем биатлонистом Максимом Буртасовым.

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На пост спортсменки отреагировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В комментарии он написал: «О, это же Буртасов».

Павлова — двукратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка зимней Универсиады 2015 года. В Кубке мира она дебютировала 6 декабря 2018 года в индивидуальной гонке на этапе в Поклюке, где финишировала 31-й. В сезоне 2019/2020 она не выступала в Кубке мира. Вернулась в сборную России в сезоне-2020/2021.



Буртасов — двукратный призёр Универсиады 2015 года. В Кубке мира дебютировал в спринтерской гонке в Эстерсунде 2 декабря 2011 года. В гонку преследования не квалифицировался.