Биатлониста Тимофея Лапшина дисквалифицировали на год за допинг 9-летней давности
Биатлонист Тимофей Лапшин получил годичную дисквалификацию за допинг-нарушение, случившееся в 2012 году. Об этом сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).
В документе отмечается, что срок действия 12-месячной дисквалификации Лапшина отсчитывается с 23 сентября 2020 года, то есть со дня, когда его отстранили от соревнований.
Ранее Лапшин представлял Россию на международных соревнованиях, в настоящее время спортсмен выступает под флагом Республики Корея. 33-летний спортсмен — двукратный призёр чемпионатов Европы, двукратный чемпион мира по летнему биатлону. Лучший результат Тимофея в личных гонках на этапах Кубка мира — второе место в спринте в Контиолахти (Финляндия) в феврале 2012 года.
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