Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Биатлониста Тимофея Лапшина дисквалифицировали на год за допинг 9-летней давности

Биатлониста Тимофея Лапшина дисквалифицировали на год за допинг 9-летней давности
Биатлон / Кубок мира 0

Биатлонист Тимофей Лапшин получил годичную дисквалификацию за допинг-нарушение, случившееся в 2012 году. Об этом сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

В документе отмечается, что срок действия 12-месячной дисквалификации Лапшина отсчитывается с 23 сентября 2020 года, то есть со дня, когда его отстранили от соревнований.

Ранее Лапшин представлял Россию на международных соревнованиях, в настоящее время спортсмен выступает под флагом Республики Корея. 33-летний спортсмен — двукратный призёр чемпионатов Европы, двукратный чемпион мира по летнему биатлону. Лучший результат Тимофея в личных гонках на этапах Кубка мира — второе место в спринте в Контиолахти (Финляндия) в феврале 2012 года.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021