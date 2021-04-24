Пидгрушная: после Олимпиады в Сочи я не могла слышать о биатлоне

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная рассказала, по какой причине пропустила сезон после Олимпиады-2014 в Сочи (Россия).
Напомним, именно в Сочи Пидгрушная в составе сборной Украины стала олимпийской чемпионкой в эстафете.
«Это было сознательное и взвешенное решение. После Олимпиады в 2014 году у меня было эмоциональное и физическое выгорание. Я не могла слышать о биатлоне полгода, да и вообще не хотела о нём говорить.
Я шла на паузу, будучи олимпийской чемпионкой, и даже не знала, вернусь ли. Только через полгода позвонила президенту федерации Владимиру Брынзаку и извинилась, что ушла по-английски, не прощаясь. В том разговоре он меня очень поддержал и сказал: «Мы тебя давно поняли и простили. Мы тебя ждём», — цитирует Пидгрушную «Номер один».
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