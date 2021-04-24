«Я, ты и море». Белорусская биатлонистка Кручинкина поделилась фото с отдыха в Дубае

Биатлонистка Елена Кручинкина, выступающая за Беларусь, куда она перешла из национальной команды России, на своей странице в «Инстаграме» поделилась фото с отдыха. В настоящее время Елена находится в Дубае.



«Я, ты и море», — подписала фото Кручинкина.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Елены Кручинкиной в «Инстаграме».

26-летняя Кручинкина — двукратный серебряный призёр чемпионата России 2018 года в командной гонке и гонке патрулей в составе команды Мордовии, победительница этапов Кубка России в эстафете. В составе национальной команды Беларуси стала чемпионкой Европы 2020 года в гонке преследования. У Елены есть сестра-близнец Ирина, которая также выступает за сборную Республики Беларусь.