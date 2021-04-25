«На сушке». Белоруска Анна Сола сфотографировалась на природе с шашлыками
Представительница Беларуси биатлонистка Анна Сола в «сториз» на своей официальной странице в «Инстаграме» поделилась с подписчиками фотографией, сделанной во время отдыха на природе.
«На сушке», — подписала фото белоруска.
25-летняя Сола — бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года в спринтерской гонке, чемпионка мира среди юниоров 2015 в эстафете. На счету Анны также бронзовая награда чемпионата Европы 2019 года по итогам выступления в смешанной эстафете. В сезоне-2020/2021 белорусская спортсменка заняла 23-е место в общем зачёте Кубка мира — она закончила выступление с 366 очками.
Ранее Анна объяснила свой отказ подписать письмо в поддержку президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.
Биатлонистка Сола прокомментировала отказ подписать письмо в поддержку Лукашенко
Рекомендуем вам
- 25 апреля 2021
-
13:19
-
13:03
- 24 апреля 2021
-
21:14
-
10:39
-
00:39
-
00:15
- 23 апреля 2021
-
13:33
-
10:36
-
10:11
-
08:29
-
08:25
- 22 апреля 2021
-
13:58
-
13:18
-
12:35
- 21 апреля 2021
-
16:52
-
09:02
- 20 апреля 2021
-
11:01
-
08:27
- 19 апреля 2021
-
23:24
-
15:18
-
10:37
-
09:09
-
09:06
- 18 апреля 2021
-
15:37
-
13:12
-
11:10
- 17 апреля 2021
-
14:49
-
12:09
-
10:14
-
09:54
-
00:28
- 16 апреля 2021
-
23:57
-
21:06
-
19:03
-
18:10
Партнерский контент
Рекомендуем вам