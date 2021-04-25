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«На сушке». Белоруска Анна Сола сфотографировалась на природе с шашлыками

«На сушке». Белоруска Анна Сола сфотографировалась на природе с шашлыками
Биатлон 0

Представительница Беларуси биатлонистка Анна Сола в «сториз» на своей официальной странице в «Инстаграме» поделилась с подписчиками фотографией, сделанной во время отдыха на природе.

«На сушке», — подписала фото белоруска.

25-летняя Сола — бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года в спринтерской гонке, чемпионка мира среди юниоров 2015 в эстафете. На счету Анны также бронзовая награда чемпионата Европы 2019 года по итогам выступления в смешанной эстафете. В сезоне-2020/2021 белорусская спортсменка заняла 23-е место в общем зачёте Кубка мира — она закончила выступление с 366 очками.

Ранее Анна объяснила свой отказ подписать письмо в поддержку президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Биатлонистка Сола прокомментировала отказ подписать письмо в поддержку Лукашенко
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