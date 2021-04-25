Прима: рад, что Украина борется с такими топами, как Норвегия, Франция, Италия и Германия

Украинский биатлонист Артём Прима подвёл итоги сезона-2020/2021.

«Я много говорил, что хотел поехать на чемпионат Европы в этом году, хорошо там выступить и заложить какую-то базу под чемпионат мира, чтобы подготовиться и выступить там хорошо. Получилось, спасибо, отпустили меня тренеры.

Я туда съездил, выступил, достиг тех целей, которые ставил. Затем переехал на небольшую подготовку перед ЧМ, вроде тоже всё сложилось в Поклюке. Но всегда хочется выше, быстрее, сильнее. У нас в эстафете было два четвёртых места. Всё рядом.

Одно радует, что Украина была очень конкурентоспособна, мы могли побороться с такими элитными странами, как Норвегия, Франция, Италия, Германия. Это топовые страны в нашем виде спорта. Когда Украина борется с ними, не на равных, но хорошую конкуренцию составляет — это очень здорово» — приводит слова Примы ua.tribuna.com.