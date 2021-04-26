Наталья Ушкина: Мартен Фуркад для меня пример во всём

Российская биатлонистка Наталья Ушкина, ранее объявившая о переходе в сборную Румынии, рассказала, кто является её кумиром в мире спорта.

«На протяжении долгого времени я остаюсь поклонницей Мартена Фуркада. Мне нравится, как он бежит, как стреляет. Для меня Фуркад —пример во всём.

Читала ли я его книги? У меня есть первая его книга, сейчас хочу заказать вторую. Сюжет захватывает. Там всё начинается с того, как он пришёл в спорт, чем занимался. Я с интересом узнала, что были в его жизни и сложные моменты, когда он хотел всё бросить. Но всё перебарывал и возвращался», — приводит слова Ушкиной издание «Известия Мордовии».

На закрывавшем сезон-2020/2021 чемпионате России в Ханты-Мансийске Ушкина завоевала золото в гонке преследования, а также серебро в спринте и масс-старте.

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