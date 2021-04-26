Наталья Ушкина: Мартен Фуркад для меня пример во всём

Российская биатлонистка Наталья Ушкина, ранее объявившая о переходе в сборную Румынии, рассказала, кто является её кумиром в мире спорта.
«На протяжении долгого времени я остаюсь поклонницей Мартена Фуркада. Мне нравится, как он бежит, как стреляет. Для меня Фуркад —пример во всём.
Читала ли я его книги? У меня есть первая его книга, сейчас хочу заказать вторую. Сюжет захватывает. Там всё начинается с того, как он пришёл в спорт, чем занимался. Я с интересом узнала, что были в его жизни и сложные моменты, когда он хотел всё бросить. Но всё перебарывал и возвращался», — приводит слова Ушкиной издание «Известия Мордовии».
На закрывавшем сезон-2020/2021 чемпионате России в Ханты-Мансийске Ушкина завоевала золото в гонке преследования, а также серебро в спринте и масс-старте.
- 26 апреля 2021
-
00:34
- 25 апреля 2021
-
23:49
-
13:19
-
13:03
- 24 апреля 2021
-
21:14
-
10:39
-
00:39
-
00:15
- 23 апреля 2021
-
13:33
-
10:36
-
10:11
-
08:29
-
08:25
- 22 апреля 2021
-
13:58
-
13:18
-
12:35
- 21 апреля 2021
-
16:52
-
09:02
- 20 апреля 2021
-
11:01
-
08:27
- 19 апреля 2021
-
23:24
-
15:18
-
10:37
-
09:09
-
09:06
- 18 апреля 2021
-
15:37
-
13:12
-
11:10
- 17 апреля 2021
-
14:49
-
12:09
-
10:14
-
09:54
-
00:28
- 16 апреля 2021
-
23:57
-
21:06