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«Этот мир прекрасен». Динара Алимбекова опубликовала фото из океанариума в Дубае

«Этот мир прекрасен». Динара Алимбекова опубликовала фото из океанариума в Дубае
Биатлон / Кубок мира 0
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала новое фото с отдыха в Дубае (ОАЭ).

Алимбекова позировала на фоне огромного аквариума с морскими обитателями.

Публикация доступна в «инстаграме» белоруской биатлонистки.

«Этот мир прекрасен. Не думала, что меня будет не оттянуть от аквариума», — написала белоруска в описании к посту.

В заключительной гонке сезона — масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) — Динара завоевала серебро. Алимбекова победила в молодёжном зачёте Кубка мира.

В завершившемся сезоне-2020/2021 25-летняя Алимбекова стала победительницей этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) в спринте и серебряным призёром в гонке преследования. В общем зачёте Кубка мира она заняла седьмое место. Обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф.

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