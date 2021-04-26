Матвей Елисеев провёл заключительную тренировку на снегу в Норильске

Российский биатлонист Матвей Елисеев провёл заключительную тренировку на лыжах перед межсезоньем.

Об этом Елисеев сообщил своём «инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Матвея Елисеева.

«Финальная тренировка на лыжах в этом году для меня. Город Норильск, родной город жены, снег здесь будет лежать минимум до середины мая. А мы завтра домой», — сказал Елисеев.

В описании к посту биатлонист добавил: «Смешанные чувства от Норильска и его окрестностей. При погоде, которая заморозит всё и вся, люди здесь очень тёплые».

Напомним, по итогам сезона-2020/2021 Елисеев занял 21-ю строчку в общем зачёте Кубка мира (третий результат в сборной России после Александра Логинова и Эдуарда Латыпова). При этом Матвей продемонстрировал лучший показатель точности в стрельбе из положения стоя.