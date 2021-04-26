Кариму Халили не удалось договориться о самоподготовке

Биатлонист сборной России Карим Халили будет готовиться к олимпийскому сезону-2021/2022 вместе с национальной командой, а не на самоподготовке, как было ранее. Об этом сообщил личный тренер спортсмена Егор Сорин.

«Карим будет тренироваться с Каминским (старшим тренером мужской сборной России. — Прим. «Чемпионата») в составе сборной по биатлону», — приводит слова Сорина ТАСС.

Ранее глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что право тренироваться на самоподготовке есть лишь у Александра Логинова.

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Сотрудничество Сорина и Халили началось летом 2019 года. В сезоне-2020/2021 Карим в составе сборной России по биатлону завоевал бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира в Поклюке (Словения). В индивидуальной гонке он занял шестое место, в спринте — 64-е, в результате чего не попал в гонку преследования, в масс-старте — 20-е. По итогам сезона Кубка мира он стал 46-м в общем зачёте, заработав 111 очков.