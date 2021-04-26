Антон Бабиков показал фото с женой и дочкой

Российский биатлонист Антон Бабиков опубликовал семейное фото с женой Алёной и их дочкой. Снимок был сделан на Камчатке.

«Край света, чёрный песок, серое небо, холодная вода — иногда всё это идёт рука об руку с наилучшим временем!» — написал Бабиков.

Пост доступен в «инстаграме» Антона Бабикова.

29-летний Антон Бабиков — чемпион мира 2017 года в мужской эстафете, трёхкратный чемпион Европы и трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы, заслуженный мастер спорта. В Кубке мира Антон дебютировал 17 января 2015 года — в спринтерской гонке в Рупольдинге (Германия). 4 декабря 2016 года в Эстерсунде (Швеция) Бабиков, стартовав седьмым в гонке преследования, добыл свою первую победу в карьере на этапе Кубка мира.