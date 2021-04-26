Зигфрид Мазе оценил возможность ухода из сборной Норвегии

Тренер мужской сборной Норвегии по стрельбе Зигфрид Мазе поделился мыслями насчёт продолжения карьеры в связи с тем, что в 2022 году истечёт его контракт с норвежкой командой.
«Я приближаюсь к перекрёстку. Либо я пойду прямо и останусь там, где нахожусь сейчас, либо подниму ручник и сверну в сторону. Я потихоньку начинаю задумываться об этом, потому что не хочу принимать поспешное решение в следующем апреле.
Во мне всё ещё горит огонь. Я буду продолжать до тех пор, пока безумно нервничаю, когда кто-то из моих спортсменов приходит на стрельбу.
Подняться на должность директора сборной, как Стефан Бутье во Франции, – такой вариант меня привлекает. Но мне действительно нравится тренировать, и у меня ещё есть амбиции продолжать.
На текущий момент мне хорошо в Норвегии, где есть прекрасная команда. Если я уйду, тот, кто возглавит её, будет собирать плоды нашего труда. Не знаю, готов ли я покинуть этот корабль сейчас», — приводит слова Мазе Nordic Magazine.
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