Аликин: не думаю, что Логинов будет централизованно готовиться с командой постоянно

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин заявил, что является сторонником централизованной подготовки.
«В сборной России собираются создавать две группы. Слухи ходят такие. Но, вообще, я сторонник того, чтобы биатлонисты централизованно готовились к сезону в команде. В таких условиях они тянутся друг за другом и помогают друг другу. Хорошо известно, что хорошие результаты рождаются только в конкуренции. Другое дело — кто будет тренировать ребят. Штаб-то остался прежним. Выходит, и результаты останутся прежними?» — приводит слова Аликина RT.
Также Аликин прокомментировал решение Александра Логинова готовиться к предстоящему сезону вместе с национальной командой.
«Молодым присутствие Логинова, безусловно, поможет. Конечно, они подтянутся за лидером. Хотя я не думаю, что он будет централизованно готовиться с командой постоянно, скорее, как обычно, приедет на отдельные сборы. Можно ругать Александра за желание работать самостоятельно, но ведь он в прошлом году, находясь на самоподготовке, стал чемпионом мира. А остальные, считаю, просто такое право пока не заслужили. Другое дело Логинов. Он как ветеран наверняка имеет какие-то гарантии от руководства СБР. Остальные — ребята молодые. Пусть занимаются с командой», — сказал Аликин.
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