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Биатлонистка Анастасия Гореева сфотографировалась в купальнике, держа в руках кокос

Биатлонистка Анастасия Гореева сфотографировалась в купальнике, держа в руках кокос
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Анастасия Гореева опубликовала новый пост с отдыха на Кубе. Спортсменка сфотографировалась на пляже в купальнике, держа в руке кокос.

«Кого угостить? Куба — моя новая любовь», — подписала фото Гореева.

Пост доступен в «инстаграме» Анастасии Гореевой

Одна из подписчиц в комментарии призналась: «Мечтаю исследовать Кубу». Гореева ответила: «Отличное место, один минус — долгий перелёт».

Гореева выступила на первом, втором и четвёртом этапах Кубка мира, а также в финале соревнований. Оставшееся время сезона-2020/2021 Анастасия провела на Кубке IBU, где выступала резервная команда. Лучшим результатом спортсменки на Кубке мира является 24-е место в спринтерской гонке на этапе в Хохфильцене (Австрия).

«Пахать нужно». Подписчик резко отреагировал на фото Гореевой с отдыха, Анастасия ответила
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