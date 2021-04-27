Биатлонистка Анастасия Гореева сфотографировалась в купальнике, держа в руках кокос

Российская биатлонистка Анастасия Гореева опубликовала новый пост с отдыха на Кубе. Спортсменка сфотографировалась на пляже в купальнике, держа в руке кокос.

«Кого угостить? Куба — моя новая любовь», — подписала фото Гореева.

Пост доступен в «инстаграме» Анастасии Гореевой

Одна из подписчиц в комментарии призналась: «Мечтаю исследовать Кубу». Гореева ответила: «Отличное место, один минус — долгий перелёт».

Гореева выступила на первом, втором и четвёртом этапах Кубка мира, а также в финале соревнований. Оставшееся время сезона-2020/2021 Анастасия провела на Кубке IBU, где выступала резервная команда. Лучшим результатом спортсменки на Кубке мира является 24-е место в спринтерской гонке на этапе в Хохфильцене (Австрия).