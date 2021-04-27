Себастиан Самуэльссон пожертвовал деньги фонду по борьбе с допингом
Биатлонист сборной Швеции Себастиан Самуэльссон сделал пожертвование в фонд по борьбе с допингом, которым руководит один из основателей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) исследователь в области медицины Арне Юнгквист.
Об этом Самуэльссон сообщил в своём «инстаграме», между делом поздравив Юнгквиста с 90-летием.
Публикация доступна в «инстаграме» шведского биатлониста.
«Профессору Арне Юнгквисту сегодня исполняется 90 лет! Никто не сделал больше для борьбы за чистый спорт, чем Арне – он настоящий герой!
Сегодня я пожертвовал деньги антидопинговому фонду профессора Арне Юнгквиста. Фонд занимается просвещением и исследованиями в области борьбы с допингом с точки зрения здравоохранения», – написал Самуэльссон в описании к посту.
«Я не против России. Я против допинга». Самуэльссон опять ждёт извинений от Логинова
Главный борец с допингом в мировом биатлоне утверждает, что был бы очень зол, если был бы российским спортсменом.
«Если попался на ЭПО, тебе нет места в спорте». Наш друг не мог промолчать
Себастиан Самуэльссон уверен, что у австрийской полиции есть достаточно доказательств вины российских биатлонистов.
Рекомендуем вам
- 27 апреля 2021
-
11:17
-
10:51
-
08:20
- 26 апреля 2021
-
22:37
-
21:52
-
20:46
-
17:09
-
15:34
-
15:09
-
14:31
-
13:57
-
13:23
-
13:15
-
12:49
-
11:51
-
10:44
-
09:40
-
09:35
-
00:34
- 25 апреля 2021
-
23:49
-
13:19
-
13:03
- 24 апреля 2021
-
21:14
-
10:39
-
00:39
-
00:15
- 23 апреля 2021
-
13:33
-
10:36
-
10:11
-
08:29
-
08:25
- 22 апреля 2021
-
13:58
-
13:18
-
12:35
- 21 апреля 2021
-
16:52
Партнерский контент
Рекомендуем вам