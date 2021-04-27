Себастиан Самуэльссон пожертвовал деньги фонду по борьбе с допингом

Биатлонист сборной Швеции Себастиан Самуэльссон сделал пожертвование в фонд по борьбе с допингом, которым руководит один из основателей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) исследователь в области медицины Арне Юнгквист.

Об этом Самуэльссон сообщил в своём «инстаграме», между делом поздравив Юнгквиста с 90-летием.

Публикация доступна в «инстаграме» шведского биатлониста.

«Профессору Арне Юнгквисту сегодня исполняется 90 лет! Никто не сделал больше для борьбы за чистый спорт, чем Арне – он настоящий герой!

Сегодня я пожертвовал деньги антидопинговому фонду профессора Арне Юнгквиста. Фонд занимается просвещением и исследованиями в области борьбы с допингом с точки зрения здравоохранения», – написал Самуэльссон в описании к посту.

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