Шипулин – о возрождении комплекса в Новоуральске: мы эту тему не оставляем

Бывший российский биатлонист, депутат Госдумы РФ, президент Федерации биатлона Свердловской области Антон Шипулин рассказал, как продвигаются дела с возрождением биатлонного комплекса «Зелёный мыс», который находится возле Новоуральска и пустует уже три года.

В середине января 2021 года Шипулин выразил намерение полностью реконструировать комплекс и «использовать его на полную мощность».

«Сейчас идёт процесс переговоров, потому что цена, которая изначально выставлялась, не устраивает – сумма больше 100 млн рублей была. Когда будет адекватная цена, которая нас устроит, мы рассмотрим варианты реконструкции комплекса. Мы эту тему не оставляем, я буквально на днях общался с ещё одними инвесторами, которые готовы туда зайти. Думаю, в течение месяца уже будет информация, придём к определённому решению.

В комплексе необходимо много чего восстановить, знаю, что перемёрзли системы отопления, и в многоэтажных домах все коммуникации менять тяжело. Плюс дороги, косметический ремонт. Думаю, очень много потребуется денег, чтобы всё восстановить», — приводит слова Шипулина ТАСС.